Pokémon in Hindi: हिंदी भाषा में पोकेमॉन, एशिया की छठी और वैश्विक स्तर पर 15वीं भाषा, लॉन्च किया

Pokémon in Hindi: पोकेमॉन कंपनी (टीपीसी) ने नियांटिक के साथ मिलकर देश में अपने लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन पोकेमॉन गो को हिंदी में लॉन्च करने की घोषणा की। कंपनी ने घोषणा की कि वह लॉन्च के हिस्से के रूप में अपने 800 से अधिक लोकप्रिय पोकेमॉन का नाम हिंदी में बदलेगी।

The Pokémon Company ने ‘The Journey of One Dream’ नाम की एक लघु फिल्म भी लॉन्च की है, जो पारिवारिक संबंधों और सपनों को सच्चाई में बदलने की क्षमता पर प्रकाश डालती है। हिंदी एशिया की छठी और वैश्विक स्तर पर 15वीं भाषा है जिसमें इस गेम का स्थानीयकरण किया गया है। उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कई Pokémon के नाम भी हिंदी में रखे गए हैं।

1996 में लॉन्च होने के बाद से Pokémon एक प्रतिष्ठित वीडियो गेम और मनोरंजन फ्रेंचाइजी के रूप में लोगों को जोड़ रहा है, जिसे दुनिया भर के सभी उम्र के लाखों प्रशंसक पसंद करते हैं। 151 जीवो से शुरू होकर, Pokémon ने बच्चों और वयस्कों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित करना जारी रखा है और फिलहाल इसमें 1,000 से अधिक जीव हैं।

Pokémon बना देसी

भारत मे लगातार बढ़ते प्रशंसक समुदाय को देखते हुए, TPC ने 800 से अधिक Pokémon के हिंदी में नाम बदलकर भारतीय खिलाड़ियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का निर्णय लिया है। यह Pokémon को भारतीय प्रशंसकों के लिए और भी अधिक करीब बना देगा। अब हर कोई नए हिंदी नामों को ऑफ़िशिल Pokédex पेज पर देख सकते हैं और जल्द ही Pokémon से संबंधित सारी जानकारी और विवरण हिंदी में खोज सकेगा।

Pokémon GO हिंदी लॉन्च

सीमाओं और भाषा की बाधाओं को पार करने वाले इन जीवो के प्रति अविश्वसनीय प्रेम के आधार पर, TPC और Niantic 2016 में साथ आए और एआर का उपयोग करके Pokémon को पकड़ने और विभिन्न स्थानों पर खास Pokémon रखके इस अनुभव को यथार्थवादी और प्रासंगिक बनाया, जिससे लोगों को और अधिक खोज करने और वैश्विक प्रशंसकों के समुदाय में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिली।

भारतीय Pokémon GO समुदाय के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए, TPC और Niantic ने अब इस विश्व स्तर पर लोकप्रिय गेम को हिंदी भाषा में उपलभ्द किया है। इस रोमांचक विकास से खिलाड़ी हिंदी में संपूर्ण गेमप्ले का आनंद लेते हुए Pokémon GO की दुनिया में खो जाएंगे।

इस घोषणा पर Niantic के Emerging Markets के उपाध्यक्ष ओमार टेलेज़ ने कहा, "Niantic सीमाओं से परे एक वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, और हिंदी भाषा में लॉन्च भारत और इसकी तेजी से बढ़ती गेमिंग उपयोगकर्ताओं के प्रति कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।"

Pokémon GO का हिंदी संस्करण समावेशिता को बढ़ावा देगा, जुड़ाव को प्रोत्साहित करेगा और अधिक खिलाड़ियों को अपने Pokémon GO एडवेंचर में शामिल होने में सक्षम बनाएगा। 2016 में गेम के लॉन्च के बाद से, हमने पूरे भारत में पांच लाख से अधिक Pokéstops जोड़े हैं और कंपनी कई ऑन-ग्राउंड एक्टिवेशन भी आयोजित कर रही है।

हमें यकीन है कि The Pokémon Company के साथ हमारा यह कदम देश में हमारे दर्शकों का आधार बढ़ाने में और मदद करेगा।''इसके अतिरिक्त, हिंदी स्थानीयकरण का जश्न मनाने के लिए, Niantic सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक महीने तक चलने वाले विशेष कार्यक्रम भी चला रहा है।

यह इन-गेम इवेंट फ़ील्ड रिसर्च, सीमित समय वाली रिसर्च और विशेष पुरस्कारों के साथ बोनस जैसी रोमांचक फीचरों से भरा हुआ है। भारतीय ट्रेनर के प्रवेर्श योग्यता बढ़ाने के लिए Pokémon GO ने Google Play और Apple Stores मे उपलब्ध कॉइन बंडल के दाम पुनर्गठन किये है। Pokémon GO Web Store मे विशेष बोनस भी जोडा है जो भारतीय खिलाड़ियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

The Journey of One Dream – पारिवारिक संबंध का जश्न मनाती एक लघु फिल्म

भारतीय प्रशंसकों के लिए इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए, TPC ने एक कदम आगे बढ़कर हिंदी में “The Journey of One Dream” नामक एक लघु फ़िल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और बंगाली मे लॉन्च किया है। यह कहानी एक पिता और उसके बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है और पारिवारिक संबंधों के महत्व को दोहराती है।

फिल्म इस विचार को पुष्ट करती है कि कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता है और आकांक्षाओं को यथार्थ में परिवर्तित करने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। हर आयु वर्ग के लोग इस फिल्म से जुड़ सकते हैं क्योंकि हम सभी जीवन में एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जहां हमारी व्यस्त जीवनशैली के कारण हमारे रिश्तों को परीक्षा का सामना करना पड़ता है। वीडियो को आधिकारिक Pokémon यूट्यूब एशिया चैनल पर आज, 15 सितंबर से देखा जा

