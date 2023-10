PM Modi In Gujarat: गृह राज्य गुजरात को पीएम मोदी देंगे कई तोहफा, 5950 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, देखें शेयडूल

Highlights साढ़े 10 बजे बनासकांठा जिला स्थित अंबाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की। विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केवडिया में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

PM Modi In Gujarat: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंच गए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेन्द्र पटेल ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी कई सौगात देंगे। मेहसाणा जिले में 5,950 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को सुबह करीब साढ़े 10 बजे बनासकांठा जिला स्थित अंबाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वह दोपहर करीब 12 बजे मेहसाणा के खेरालु तालुका के दाभोदा गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

Ahmedabad: Gujarat Governor Acharya Devvrat and CM Bhupendra Patel welcome PM Narendra Modi as he lands at Ahmedabad Airport.



