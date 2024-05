Petrol Diesel Price Today: यूपी, हरियाणा में 94.65 रु से बढ़े रेट, कुछ राज्यों में भाव स्थिर

By आकाश चौरसिया | Published: May 2, 2024 10:37 AM

Petrol Diesel Price Today 2 May 2024: तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम देश भर के लिए जारी कर दिए हैं। यह दाम रोजाना 6 बजे रिलीज कर दिए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोल और डीजल प्राइस कुछ राज्यों में बढ़ोतरी हुई।

फाइल फोटो