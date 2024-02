Karnataka Budget 2024-25 live updates: पांच ‘गारंटी’ के माध्यम से करोड़ों लोगों के हाथों में 52000 करोड़ रुपये दे रही है कर्नाटक सरकार, बजट भाषण में सीएम सिद्धरमैया ने कहा, देखें

Highlights औसतन 50,000 से 55,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। 2023-24 के कर्नाटक बजट 327,747 रुपये का था। राजनीतिक जीवन में एक उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है।

Karnataka Budget 2024-25 live updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 15वीं बजट पेश की। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के वित्तीय रोडमैप हैं। सिद्धारमैया ने 15वां बजट पेश कर राजनीतिक जीवन में एक उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कि पांच ‘गारंटी’ के माध्यम से कर्नाटक सरकार करोड़ों लोगों के हाथों में 52,000 करोड़ रुपये दे रही है। ‘गारंटी’ योजनाओं के माध्यम से प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को औसतन 50,000 से 55,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। 2023-24 के कर्नाटक बजट 327,747 रुपये का था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में पिछली भाजपा नीत राज्य सरकार पर "राज्य के साथ हुए अन्याय को सुधारने में विफल रहने" का आरोप लगाया।

Cesses and surcharges collected by the Central Govt are increasing and the same are not being shared with states: Karnataka CM Siddaramaiah.



Processed and value-added millets will be made available at affordable prices under new programme 'Namma Millet': Karnataka CM… pic.twitter.com/Wq0zgma7bK