LIC एजेंट्स और कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय की घोषणा, अब मिलेंगे ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन जैसे कई फायदे

Highlights वित्त मंत्रालय ने एलआईसी के एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी सुधारों की घोषणा की। स्वीकृत बदलावों के तहत वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनी के एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। एलआईसी एजेंटों की कार्य स्थितियों और लाभों में पर्याप्त सुधार लाने में मदद के लिए मंत्रालय द्वारा यह बदलाव अपनाया गया है।

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी सुधारों की घोषणा की। मंत्रालय ने सोमवार को एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से खुलासा किया कि उसने एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए ग्रेच्युटी सीमा, पारिवारिक पेंशन, बीमा कवरेज और अन्य चीजों के संबंध में कुछ बदलावों को मंजूरी दे दी है।

मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि ये सुधार एलआईसी (एजेंट) विनियम, 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि और पारिवारिक पेंशन की समान दर सहित अन्य से संबंधित हैं। कल्याण सुधारों में एलआईसी एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा में संशोधन शामिल है। स्वीकृत बदलावों के तहत वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनी के एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।

