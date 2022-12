केंद्र ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में की 1.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी, भविष्य निधि में कोई बदलाव नहीं

Highlights भारत सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। यह कदम अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में मजबूती के अनुरूप उठाया गया है। हालांकि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि पर ब्याज दरों में इस बार बदलाव नहीं किया गया है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डाकघर सावधि जमा, एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1 जनवरी से 1.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की। यह कदम अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में मजबूती के अनुरूप उठाया गया है। हालांकि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि पर ब्याज दरों में इस बार बदलाव नहीं किया गया है।

एक बयान में केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर 1 जनवरी से 7 प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगी, जबकि वर्तमान में यह 6.8 प्रतिशत है। इसी तरह सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 7.6 फीसदी के मुकाबले 8 फीसदी का ब्याज मिलेगा। इसी तरह 1 से 5 साल की अवधि की डाकघर सावधि जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

