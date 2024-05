BYJUS ने नई पॉलिसी जारी की, अब सेल्स, इनसाइड टीम को इस तरह मिलेगी सैलरी

By आकाश चौरसिया | Published: May 2, 2024 11:21 AM

Next

BYJUS ने अपनी नई पॉलिसी जारी की, इस तरह हफ्ते के अंत में इनसाइड और सेल्स टीम को सैलरी मिलेगी। हालांकि, अब गौर करने वाली बात क्या इस समस्या से कितनी जल्दी कंपनी उबर पाएगी।

फाइल फोटो