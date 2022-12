शीजान से ब्रेकअप के बाद तुनिषा को आया था एंग्जायटी अटैक, अस्पताल में हुई थी भर्ती, अभिनेत्री की मां, मामा और चाचा ने किए कई खुलासे

Highlights तुनिषा की मां ने कहा कि शीजान कई लड़कियों के साथ रिश्ते में था। अभिनेत्री की मां ने कहा कि शीजान को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए।

मुंबईः दिवंगत अभिनेत्री तुनिषा शर्मा की मां ने कहा है कि शीजान ने तुनिषा को धोखा दिया, वह किसी और लड़की के साथ रिश्ते में था। तुनिषा की मां वनिता शर्मा ने खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शीजान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अन्य लड़की के साथ रिश्ते में था लेकिन उसके बावजूद वह तुनिषा के साथ था। अभिनेत्री की मां ने कहा कि शीजान को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक, दोनों का 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था।

उधर ठीक यही आरोप अभिनेत्री के मामा ने शीजान खान पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शीजान से ब्रेकअप के बाद तुनिषा तनाव और डिप्रेशन में थी।" अभिनेत्री के मामा ने कहा कि तुनिषा के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी वह कई अन्य लड़कियों के संपर्क में था।

Actress Tunisha Sharma death case | Sheezan cheated Tunisha, he was involved with some other girl but despite that, he was with Tunisha. Sheezan should not be spared, he should be punished: Vanita Sharma, Tunisha Sharma's mother pic.twitter.com/mNkA3Y6fPV