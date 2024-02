Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Box Office Collection Day 1: शाहिद-कृति की जोड़ी का चला बॉक्स ऑफिस पर जादू! जानें ओपनिंग डे की कमाई

Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Box Office Collection Day 1: शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' फाइनली रिलीज हो गई है और ओपनिंग डे का कलेक्शन भी सामने आ गया है। वैलेंटाइन वीक में रिलीज हुई फिल्म के बेहतर कारोबार करने की उम्मीद निर्माताओं को हैं। Sacnilk.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने शुक्रवार को भारत में अनुमानित 6.5 करोड़ रुपये की कमाई की।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, री बातों में ऐसा उलझा जिया में शुक्रवार को कुल मिलाकर 14.92 प्रतिशत हिंदी ऑक्यूपेंसी थी। सुबह के शो में 8.8 प्रतिशत, जबकि दोपहर के शो में 11.79 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही। शाम के शो और रात के शो में क्रमश: 13.62 प्रतिशत और 25.46 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही।

MORNING Hot⚡️⚡️#TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya Shahid & Kirti’s Sci-Fi Rom-Com Opens To A Decent Note With Major Collection Through Multiplex Chains. With Mixed Audience Response The Real Test Beings On Monday.



🔅Day 1 India Nett

👉🏻Early Estimates: 6.90 Cr



Day 2 Advances Range… pic.twitter.com/zByoH1ZLGS