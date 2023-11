Snake Venom Case: एल्विश यादव की बढ़ी मुश्किलें! नोएडा पुलिस ने भेजा नोटिस

Highlights नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को भेजा नोटिस 3 नवंबर को रेव पार्टी में मिली थी शिकायत इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, खुद सांसद मेनका गांधी ने यूट्यूबर पर आरोप लगाए

नई दिल्ली: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 विजेता एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने नोटिस भेजा है। इस बात की जानकारी एएनआई ने अपने एक्स हैंडल से दी है। अब यह केस नोएडा 49 पुलिस थाने से सेक्टर 20 पुलिस थाने में ट्रांसफर हो गया था। इससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में एलविश यादव की मुश्किले बढ़ सकती है।

नोएडा डीसीपी हरीश चंदर ने कहा कि नवंबर 3 को 49 पुलिस थाने में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें वन विभाग और एनजीओ की मदद से 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके ऊपर यह मामला वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

गौतमबुद्ध नगर पुलिश कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर मामला दोबारा सौंपा गया है। वहीं, अभी नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस थाने में कथित तौर पर रेव पार्टी में सांपों के जगर मुहैया कराने को लेकर मामला दर्ज हुआ है।

वहीं, हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को ही स्पष्ट किया कि मामले की प्रक्रिया पर उनका कोई प्रभाव नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि अगर एल्विश दोषी साबित हुआ तो पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। एल्विश यादव ने जब बिग बॉस ओटीटी-2 जीता था तो खुद खट्टर ने पहुंचकर उनके साथ स्टेज शेयर किया था। इसके साथ ही उन्हें बधाई दी थी।

