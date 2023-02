शाहरुख खान ने दिवंगत अभिनेता इरफान के बारे में कहा ऐसा, ट्विटर पर प्रशंसकों के सवाल के जवाब दिए

Highlights शाहरुख खान ने ट्विटर पर प्रशंसकों के सवाल के जवाब दिए कहा- मेरी व्यक्तिगत पसंद कम होती जा रही हैं कहा- अब मुझे वह किरदार निभाना पसंद है जो मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि मैं निभाऊं

नई दिल्ली: शाहरुख खान की कमबैक फिल्म 'पठान' बॉक्स ऑफिस पर अब भी तगड़ी कमाई कर रही है। 25 जनवरी को रिलूज हुई 'पठान' लगभग एक महीने बाद भी नई फिल्मों को टक्कर देती नजर आ रही है। 'पठान' की सफलता से उत्साहित शाहरुख खान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय हैं और अपने फैंस से बात चीत करते रहते हैं। इसी क्रम में शाहरुख ने ट्विटर पर अपने प्रशंसको के कुछ सवालों का जवाब दिया।

शाहरुख से एक फैन ने पूछा कि आपने अपने पूरे करियर में कई तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। क्या कोई विशेष किरदार या शैली है जिस पर काम करना आप सबसे ज्यादा पसंद करते? जवाब में शाहरुख ने लिखा, "अब मुझे वह किरदार निभाना पसंद है जो मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि मैं निभाऊं। मैं एक एक्टर के रूप में विकसित हुआ हूं। मेरी व्यक्तिगत पसंद कम होती जा रही हैं।"

एक प्रशंसक ने शाहरुख से कहा कि दिवंगत अभिनेता इरफान ने एक बार कहा था कि हॉलीवुड के पास शाहरुख खान नहीं है। जवाब में शाहरुख ने कहा, "मैं उन्हें याद करता हूं, वह एक प्रिय दोस्त थे।" शाहरुख ने कुछ मजेदार जवाब भी दिए। एक फैन ने पूछा कि क्या आपका कोई लकी नंबर है? जवाब में शाहरुख ने कहा कि फिलहाल तो 1000 से उपर का हर नंबर उनका लकी नंबर है।

I miss him he was a dear friend… https://t.co/ZKquVHcyLK