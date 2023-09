दुनियाभर में रिलीज हुई शाहरुख की 'JAWAN', फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए तड़के लंबी कतारों में दिखे लोग, बताया पैस वसूल

Highlights भारत में शाह रुख खान की 'जवान' करीब 5500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। दुनियाभर में 'जवान' लगभग 10000 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है।

मुंबई: शाहरुख खान के फैंस का आज इंतजार खत्म हुआ। सिनेमाघरों में शाहरुख स्टारर जवान आज रिलीज हो गई। जवान मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोग तड़के बॉक्स ऑफिस खिड़की पर टिकट के लिए कतारों में लगे दिखे। जवान फिल्म को लेकर लोगों में किस तरह की दीवानगी है, एडवांस बुकिंग में देखा गया।

गौरतलब है कि जवान के लिए कई सिनेमाघरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए टाइमिंग बदली गई है। कोलकाता में सुबह पांच बजे पहला शो रखा गया है जबकि जयपुर में सुबह छह बजे से ही फिल्म दिखाई जा रही है। मुंबई में भी पहला शो 6 बजे ही रखा गया है। फिल्म के कारोबार से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि ‘जवान’ रिलीज के पहले दिन ही कमाई के मामले में ‘पठान’ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है और पहले दिन 65 से 70 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है।

फिल्म कैसी है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। ‘जवान’ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले फैंस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शाहरुख की फिल्म को 'पैसा वसूल' बताया।

THAT’S HOW YOU SHOW THE HERO’S ENTRY 🔥🔥🔥🔥🔥 THE way they showed the Hero’s name 💥💥💥💥 PAISA VASOOL ALREADY!!! #Jawan

नेपाल से भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें फैंस ने केक काटकर जवान की रिलीज का जश्न मनाया।

‘जवान’ एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा ने ‘जवान’ को 'सदी की फिल्म' कहा। उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की और फैंस से इसे देखने की अपील भी की।

I just saw the film of the century!!#Jawan 🙌🧿♥️



All I want to say at this point is You’re all in for an Incredibly Supremely Immensely successful Cinematic Euphoric viewing experience!!!! And @iamsrk has knocked it out of the PARK. In fact the Park is a Dot!



JUST Watch 🤞🧿😇