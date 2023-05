सलमान को मुंबई में कोई दिक्कत नहीं, अभिनेता को मिली धमकियों पर बोले फड़नवीस, कंगना ने कहा- जिनकी रक्षा मोदीजी कर रहे हैं उन्हें...

By अनिल शर्मा | Published: May 2, 2023 11:20 AM

सलमान खान को धमकियों के मद्देनझर वाई प्लस सुरक्षा दी गई है। इसपर आप की अदालत में सलमान ने कहा था कि 'डर से बेहतर सुरक्षा लेना है' और वह 'हर जगह सिक्योरिटी के साथ' जाते हैं।

सलमान को मुंबई में कोई दिक्कत नहीं, अभिनेता को मिली धमकियों पर बोले फड़नवीस, कंगना ने कहा- जिनकी रक्षा मोदीजी कर रहे हैं उन्हें...