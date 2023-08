OMG 2 Review: 'सेक्स एजुकेशन' के लिए हिंदू देवताओं और विषयों का उपयोग करती है अक्षय कुमार की यह फिल्म

Highlights अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'ओएमजी 2' 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म 2012 की हिट 'ओएमजी: ओह माय गॉड' का सीक्वल है सीबीएफसी द्वारा फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट दिया गया है, वह भी तब जब इसमें 27 बदलावों के बाद

OMG 2: अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'ओएमजी 2' 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म 2012 की हिट 'ओएमजी: ओह माय गॉड' का सीक्वल है। अमित राय निर्देशित इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा 'केवल वयस्कों के लिए' प्रमाणन दिया गया है, वह भी तब जब इसमें 27 बदलाव करने के लिए कहा गया था, जिसमें अक्षय कुमार के भगवान शिव के चरित्र को उनके दूत के रूप में बदलना भी शामिल है।

यह फिल्म यौन शिक्षा के विषय पर आधारित है। कथानक भगवान शिव के भक्त कांति शरण मुद्गल (पंकज त्रिपाठी) पर केंद्रित है, जो एक मंदिर के पास पूजा की दुकान का मालिक है। उनका जीवन तब उलट-पुलट हो जाता है जब उनके बेटे विवेक को अत्यधिक हस्तमैथुन के कारण होने वाली थकावट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और स्कूल के शौचालय में ऐसा करने का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद उसे अश्लील और अश्लील व्यवहार के आधार पर स्कूल से निकाल दिया जाता है।

इस बिंदु पर, कांति शरण मुद्गल अपने परिवार के साथ स्थानांतरित होने का फैसला करते हैं, हालांकि, भगवान के दूत के रूप में अक्षय कुमार इसमें कदम रखते हैं और फिल्म में एक नाटकीय मोड़ आता है, जिसमें कांति शरण मुद्गल सेक्स चिकित्सक, एक डॉक्टर, एक रसायनज्ञ और संतों को घसीटते हुए अदालत ले जाते हैं। फिल्म में यामी गौतम कामिनी माहेश्वरी नाम की वकील की भूमिका में हैं। रामानंद सागर की प्रतिष्ठित रामायण टेलीविजन श्रृंखला में भगवान राम के किरदार के लिए जाने जाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को फिल्म में नकारात्मक भूमिका में लिया गया है।

मुख्यधारा का मीडिया 'भारतीय माता-पिता और बच्चों के बीच अंतर को कम करने' और 'सेक्स और यौन इच्छाओं को सामान्य बनाने' के लिए फिल्म की प्रशंसा कर रहा है, जिन्हें अन्यथा समाज में वर्जित माना जाता है। फिल्म में हस्तमैथुन को सामान्य व्यवहार के रूप में उचित ठहराने के लिए कामसूत्र सहित भारतीय ग्रंथों के साथ-साथ अजंता-एलोरा और खजुराहो की मूर्तियों का भी उल्लेख किया गया है। कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने निर्माताओं पर फिल्म के लिए चुनिंदा हिंदू पात्रों और हिंदू विषयों को चुनने का आरोप लगाया है।

फिल्म में अदालत कक्ष के अंदर, एक महिला से यह बताने के लिए कहा जाता है कि उसने और उसके पति ने अपनी शादी को कैसे संपन्न किया। एक बहन बताती है कि उसके भाई का हस्तमैथुन करना क्यों उचित था। एक शिव भक्त अपने विरोधी वकील के नितंबों के आकर्षण का वर्णन करता है। 'बच्चा कैसे पैदा होता है' यह अदालत में बहस का मुद्दा है। भीड़ में युवा पुरुष और महिलाएं चिल्लाते हैं कि वे हस्तमैथुन करते हैं।

एक प्रचलित गलत धारणा है कि पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण है, फिल्म इस गलत धारणा को बढ़ावा देती है क्योंकि ओएमजी 2 के निर्माता आधुनिकीकरण के नाम पर नग्नता को उचित ठहराने और उसका बचाव करने के लिए हिंदू धर्म का उपयोग करते हैं।

ओएमजी 2 यह कहकर संतुलन का काम करता है कि मैकाले शिक्षा प्रणाली और गुरुकुलों के लुप्त होने से भारतीय शिक्षा को बहुत नुकसान हुआ। जबकि ओएमजी फिल्म के पहले पार्ट में एक दृश्य था जहां परेश रावल ने अदालत को बताया कि कैसे भगवान को चढ़ाने के नाम पर एक शिव मंदिर में दूध 'बर्बाद' किया जाता है, अक्षय कुमार के कुछ प्रशंसकों को बाहर अभिनेता के पोस्टर पर अभिनेता के प्रति प्यार और स्नेह के कारण दूध डालते देखा गया।

Fans shows their love and craziness as Akshay Kumar starrer Omg 2 got released today.😎😎#OMG2#OMG2InTheatres11Aug#OMG2Review#AkshayKumar#YamiGautam#PankajTripathipic.twitter.com/zHTFiyrDey