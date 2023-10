'गणपत' में टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन के डांस नंबर 'हम आए हैं' ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम, लोग हुक स्टेप को दोहराते हुए जमकर बना रहे हैं वीडियो

Highlights टाइगर श्रॉफ की 'गणपत' का पहला गाना 'हम आए हैं' रिलीज रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ये वायरल सोशल मीडिया पर 'हम आए हैं' लगातार ट्रेंड कर रहा है

मुंबई: टाइगर श्रॉफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'गणपत' का पहला गाना 'हम आए हैं' रिलीज कर दिया गया है। गाने के रीलिज होते ही सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया। टाइगर श्रॉफ 'गणपत' में लगभग 9 साल बाद अपनी पहली फिल्म की सह-कलाकार कृति सेनन के साथ दिखाई देंगे। दोनों स्टार को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए लोगों में उत्साह है और ये 'हम आए हैं' गाने के रीलिज होने के बाद सोशल मीडिया पर नजर भी आया।

