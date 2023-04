IB 71 Trailer Out: सीक्रेट मिशन पर निकले विद्युत जामवाल को देख फैन्स के उड़े होश, फिल्म 'आईबी 71' का धमाकेदार ट्रेलर आउट; यहां देखें डिटेल्स

Highlights विद्युत जामवाल की फिल्म का ट्रेलर आउट 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है फिल्म 'आईबी 71' 12 मई को सिनेमाघरों में आएगी

IB 71 Trailer Out: बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल अपनी नई फिल्म के ट्रेलर के साथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर वापसी करने की तैयारी में हैं।

इससे ठीक पहले आज उनकी फिल्म 'आईबी 71' का ट्रेलर रिलीज हुआ है। अपने एक्शन से फैन्स को अपना दीवाना बनाने वाले विद्युत जमावाल 'आईबी 71' में एक सीक्रेट मिशन पर हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही फैन्स को फिल्म के जल्द रिलीज होने की उम्मीद है।

इस फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर में भारत के पाकिस्तान से जंग के बारे में दर्शाते हुए सच्ची घटना पर आधारित बनाया गया है। ट्रेलर को देख साफ पता चल रहा है कि फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस, थ्रीलर और रोमांच है।

ट्रेलर में दिखाया गया है कि भारत के जवान पाकिस्तान मिशन पर निकले हुए हैं। इस दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर कैसे सभी को वह बचाते हैं फिल्म इसी पर केंद्रित है।

Here is the amazing trailer of an amazing movie #IB71 directed by #SankalpReddy ! Film releasing on 12th May in Cinemas! Jai Ho! 😍🇮🇳 @VidyutJammwalhttps://t.co/xRPcWL7cYU