Samrat Prithviraj: यूपी के बाद एमपी में “सम्राट पृथ्वीराज” टैक्स फ्री, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने फिल्म देखी, अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर मौजूद

Highlights 2017 में मिस वर्ल्ड बनीं मानुषी छिल्लर बॉलीवुड में अपनी पारी की शुरुआत कर रही हैं। फिल्म तीन जून को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो गई। उत्तर प्रदेश में यह फिल्म कर मुक्त हो गई।

Samrat Prithviraj:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर अभिनीत फिल्म “सम्राट पृथ्वीराज” देखी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह फिल्म कर मुक्त हो गई।

इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यहां एक विशेष स्क्रीनिंग में अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' देखी। शाह ने अपने परिवार के सदस्यों, कई केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और अन्य मेहमानों के साथ मध्य दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में 12वीं सदी के राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता को दर्शाने वाली फिल्म देखी। पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव सहित केंद्रीय मंत्रियों ने फिल्म विशेष शो देखा।

UP | We announce that the movie 'Samrat Prithviraj' will be made tax-free in Uttar Pradesh so that a common man can also watch this movie: UP CM Yogi Adityanath in Lucknow pic.twitter.com/3cui55yA0O