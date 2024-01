Ayodhya Ram Mandir: प्रकाश राज ने चर्च पर राम का झंडा फहराए जाने पर किया सवाल, यूजर्स ने एक्टर को सुनाई खरी-खोटी

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आज पूरा हो गया है। पूरे देश में इस अवसर पर जश्न का माहौल है लेकिन इसी देश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन अराजकता देखने को मिली। अलग-अलग राज्यों में हुई इन घटनाओं का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच, साउथ और बॉलीवुड में काम कर चुके फेमस एक्टर प्रकाश राज ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक वीडियो शेयर किया।

एक्टर के वीडियो ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया और फैन्स उनसे नाराज हो गए। दरअसल, भिनेता प्रकाश राज ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जय श्री राम के मंत्रों के साथ एक चर्च के ऊपर भगवा झंडा फहराए जाने का एक वीडियो साझा किया।

Hey Ram .. will this be the new normal of our country #justaskingpic.twitter.com/Hd2i8YxcAb — Prakash Raj (@prakashraaj) January 22, 2024

वीडियो में एक व्यक्ति चर्च के ऊपर भगवा झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के साथ, अभिनेता ने देश में ऐसी घटनाओं के आम होने की संभावना पर सवाल उठाते हुए अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं।

उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, "हे राम...क्या यह हमारे देश का नया सामान्य मामला होगा #जस्टटास्किंग।" वीडियो साझा करने के तुरंत बाद, कई उपयोगकर्ताओं ने कहा कि भारत में ऐसे परिदृश्य वास्तव में 'सामान्य' होंगे। हालांकि, अन्य लोगों ने अभिनेता की पोस्ट के लिए उनकी आलोचना की और उन्हें 'ध्यान आकर्षित करने वाला' भी कहा।

Hey Ram .. will this be the new normal of our country #justaskingpic.twitter.com/Hd2i8YxcAb — Prakash Raj (@prakashraaj) January 22, 2024

यूजर्स ने एक्टर को लताड़ा

प्रकाश राज ने चर्च में भगवा झंडा फहराने का वीडियो साझा कर जिस तरह सवाल किया यूजर्स को वह रास नहीं आया। कई यूजर्स ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दूसरे समुदाय द्वारा हिंदू समुदाय पर हमले का वीडियो साझा कर एक्टर के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की।

एक यूजर ने एक्टर के पोस्ट पर कमेंट कर कहा, "इसे पोस्ट करके आप अनैतिकता फैला रहे हैं और नकारात्मकता फैला रहे हैं।''

Hello Bro Idhar👇

Would You Like To Say Somthing? https://t.co/AyMivFuof8 — Satya (@_SaySatya) January 22, 2024

दूसरे उपयोगकर्ता से पूछा, "जब हम (हिंदू) अपने घरों में क्रिसमस ट्री जलाते हैं और सजाते हैं, तो चर्च पर झंडा फहराने में क्या समस्या है?"

Hay Ram... Will this be the new normal of our country #justaskingpic.twitter.com/8gmwVH6d7H — Radhika Chaudhary (@Radhika8057) January 22, 2024

एक अन्य यूजर ने मुंबई के मीरा रोड का वीडियो शेयर कर कहा, "ये पाखंडी पूरे दंगों पर तो कुछ नहीं पूछेगा लेकिन सीधे झंडे के लिए श्री राम पर निशाना साधेगा।"

This hypocrite won’t ask anything on the full fledged rîoting but directly target Shri Ram for the flagshttps://t.co/WkJ1iw0pvs — Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) January 22, 2024

इसी तरह कई अन्य यूजरों ने भी कई तरह के कमेंट किए और एक्टर की अलोचना की। बता दें कि अपने राजनीतिक विचारों को साझा करने के मामले में अपने मुखर स्वभाव को देखते हुए प्रकाश राज विवादों से अछूते नहीं हैं। मशहूर अभिनेता अक्सर खुद को ऐसी स्थितियों में उलझा हुआ पाते हैं।

Go & come tomorrow



Don’t change our mood no this festival day pic.twitter.com/bxSChTpvbg — S e e N u (@SrinivasFitness) January 22, 2024

Web Title: Ayodhya Ram Mandir Prakash Raj questioned the hoisting of Ram flag on the church social media users slammed the actor