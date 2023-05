मेट गाला में आलिया भट्ट को पैपराजी ने बताया ऐश्वर्या, अभिनेत्री ने ऐसे दी प्रतिक्रिया, देखें वीडियो

Highlights व्हाइट कलर के फ्लोई गाउन में आलिया भट्ट बेहद खूबसूरत लग रही थीं। इवेंट का एक अनदेखा वीडियो अब इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें न्यूयॉर्क के पैपराजी ने गलती से आलिया को ऐश्वर्या राय समझ लिया।

मुंबई: मेट गाला न्यूयॉर्क शहर में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए एक वार्षिक धन उगाहने वाला कार्यक्रम है और आमतौर पर मई में पहले सोमवार को आयोजित किया जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने मेट गाला 2023 में अपनी शानदार शुरुआत की और अपने डिज्नी प्रिंसेस लुक से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। व्हाइट कलर के फ्लोई गाउन में वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

इवेंट का एक अनदेखा वीडियो अब इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें न्यूयॉर्क के पैपराजी ने गलती से आलिया को ऐश्वर्या राय समझ लिया। मेट गाला का आयोजन 1 मई (भारत के लिए 2 मई) को न्यूयॉर्क शहर में द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुआ। रेड कार्पेट पर दुनिया भर की कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। मेट गाला रेड कार्पेट लाइवस्ट्रीम वोग वेबसाइट पर शाम 6:30 ईएसटी (2 मई, 4:00 बजे आईएसटी) से शुरू हुआ।

Recently when #AishwaryaRai's video calling out #Aliabhatt's privilege went viral Alia fans were mocking Aishwarya for her acting skills, BO pull, etc ! Now we have nepo 🥔 being called Aishwarya on an international platform like #MetGala2023 🤣 #KatrinaKaif#DeepikaPadukonepic.twitter.com/wkB9h1cp8h