3 इडियट्स अभिनेता अखिल मिश्रा नहीं रहे, किचन में काम करने के दौरान हुआ हादसा, पत्नी ने कही ये बात

मुंबईः आमिर खान अभिनीत फिल्म 3 इडियट्स में लाइब्रेरियन दुबे की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता अखिल मिश्रा नहीं रहे। उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया। वह 58 वर्ष के थे। अभिनेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर अपने किचन में काम कर रहे थे और फिसल गए। आईएएनएस के एक करीबी सूत्र ने कहा कि वह रसोई में फर्श पर घायल पाए गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई।

अखिल के परिवार में उनकी पत्नी सुजैन बर्नर्ट हैं। सुजैन एक जर्मन अभिनेत्री हैं। जब अखिल ने अंतिम सांस ली तब वह हैदराबाद में थीं। उन्होंने कहा, "मेरा दिल टूट गया है, मेरा जीवनसाथी चला गया है"।

वहीं सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) ने एक्स (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर अखिल मिश्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया।

CINTAA expresses its condolences on the demise of Akhil Mishra (Member since 1994)

