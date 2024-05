ब्लॉग: जल पाने की मुश्किल में कल कैसे होगा?

By लोकमत समाचार सम्पादकीय | Published: May 6, 2024 10:54 AM

Next

महाराष्ट्र में आम तौर पर नासिक, पुणे, सोलापुर और कोल्हापुर जैसे क्षेत्र जल संकट से बचे रहते हैं। किंतु इस साल उन क्षेत्रों में भी पानी की दिक्कत को महसूस किया जा रहा है।

(फाइल फोटो)