Lok Sabha Elections 2024: चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार को थमाया कारण बताओ नोटिस, तृणमूल को 'टार्गेट' करके अखबारों में दिया था विज्ञापन

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 19, 2024 08:59 AM

चुनाव आयोग ने बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार को पार्टी द्वारा कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाने वाले समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।