IPL 2024 Points Table RCB vs CSK Update: लो जी 4 टीम कंफर्म, केकेआर, आरआर, एसआरएच और आरसीबी 21 मई से प्लेऑफ खेलेंगे, जानें अंक तालिका में 10 टीमों का हाल

IPL 2024 Points Table RCB vs CSK Update: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 प्लेऑफ की टीम फाइनल हो गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( Royal Challengers Bengaluru) ने घर में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम है। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders), राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम प्लेऑफ में पहले से ही इंट्री मार चुकी थी। टीम मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जाइंट्स , पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2024 से बाहर हो गई है। बेंगलुरु ने चेन्नई को 27 रन से हराकर जीत दर्ज की। कप्तान फाफ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Aaarrr Ceeee Beeee ❤️👏



6️⃣ in a row for Royal Challengers Bengaluru ❤️



They make a thumping entry into the #TATAIPL 2024 Playoffs 👊



Scorecard ▶️ https://t.co/7RQR7B2jpC#RCBvCSK | @RCBTweetspic.twitter.com/otq5KjUMXy — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2024

आईपीएल अंक तालिका ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16 (प्लेऑफ की दूसरी टीम)

3- सनराइजर्स हैदराबादः 15 (प्लेऑफ की तीसरी टीम)

4ः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 14 (प्लेऑफ की चौथी टीम)

5- चेन्नई सुपर किंग्सः 14 (बाहर)

6- दिल्ली कैपिटल्सः 14 (बाहर)

7-लखनऊ सुपर जाइंट्सः 14 (बाहर)

8- गुजरात टाइटंसः 12 (बाहर)

9- पंजाब किंग्सः 10 (बाहर)

10- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)।

The RuPay on the go four of the Match between Royal Challengers Bengaluru & Chennai Super Kings goes to Rachin Ravindra#TATAIPL | @RuPay_npci | #AskforRuPay | #RuPayCreditCardOnUPI | #RCBvCSKpic.twitter.com/k9cRr6zlfu — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2024

The @RCBTweets skipper stepped up to the challenge tonight ❤️



Faf du Plessis bags the Player of the Match Award in a must win game 🏆



Scorecard ▶️ https://t.co/7RQR7B2jpC#TATAIPL | #RCBvCSK | @faf1307pic.twitter.com/r6xSwyRMtn — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2024