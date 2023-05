ब्लॉगः भाजपा सबसे बड़े समुदाय लिंगायत के परंपरागत समर्थन के बावजूद कर्नाटक चुनाव कैसे हार गई?

By राजकुमार सिंह | Published: May 16, 2023 09:10 AM

2018 के विधानसभा चुनाव में 104 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भाजपा जोड़तोड़ से सरकार बनाने और लगभग चार साल तक चलाने के बावजूद इस बार कांग्रेस से आधी से भी कम सीटों पर सिमट गई तो जाहिर है, सारे समीकरण उसके विरुद्ध गए।

ब्लॉगः भाजपा सबसे बड़े समुदाय लिंगायत के परंपरागत समर्थन के बावजूद कर्नाटक चुनाव कैसे हार गई?

Next