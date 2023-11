Bihar Anganwadi workers protest: आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका ने किया हल्ला बोल, पुलिस ने किया बल प्रयोग, विधानसभा में हंगामा, देखें वीडियो, आखिर क्या है मांग

Highlights पुलिस ने वाटर कैनन का भी उपयोग किया। एक आंदोलनकारी महिला बेहोश हो गई। आंदोलनकारी अस्पताल ले कर गए।

पटनाः बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन अचानक हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के सामने हंगामा किया। महिलाएं विधानसभा का घेराव करने जा रही थीं। उनका हुजूम विधानसभा के करीब पहुंच चुका था। लेकिन पुलिस ने रोक दिया।

उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का भी उपयोग किया। इस दौरान एक आंदोलनकारी महिला बेहोश हो गई। जिसे अन्य आंदोलनकारी अस्पताल ले कर गए। ऐसे में आगनबाड़ी सेविका ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। दरअसल, सदन की कार्यवाही शुर होने से पहले ही विधानसभा गेट के बाहर अचानक से हजारों की तादाद में आगनबाड़ी सेविका पहुंच गई और धरना-प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

#WATCH | Patna: Anganwadi workers 'gherao' Bihar Vidhan Sabha over their demands; police use water cannons to disperse the protestors. pic.twitter.com/FmMEtQpHu6

जिन्हें बाद में जबर्दस्ती कर वहां से हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन बाद में इन सभी पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पडा। ऐसे में अब ये आंगनबाड़ी सेविका राजधानी के डाकबंगला चौराहे के पास पहुंच गई है और वहां भी प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मौजूदा उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है।

#WATCH: Anganwadi workers protest outside Bihar Vidhan Sabha, demanding an honorarium hike from the government. Bihar police use water cannons against the protesters, causing chaos; an Anganwadi worker faints amid the lathicharge and water cannons during the agitation#ABPLive… pic.twitter.com/8DU7xwlMpA