सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश मामले में भारत के खुद जांच बैठाने पर व्हाइट हाउस ने की सराहना, कही ये बात

वाशिंगटन: व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता, जॉन किर्बी ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी में सुधार जारी रख रहा है।

दूसरी ओर, उन्होंने एक कथित विफल हत्या की साजिश में एक भारतीय के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अभियोग का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका इसे बहुत गंभीरता से लेता है।

एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए, किर्बी ने कहा, "भारत एक रणनीतिक साझेदार बना हुआ है और हम भारत के साथ उस रणनीतिक साझेदारी को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। साथ ही, हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। इन आरोपों और इस जांच को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं।"

किर्बी ने कहा कि हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि भारत भी इसकी जांच के अपने प्रयासों की घोषणा करके इसे गंभीरता से ले रहा है। किर्बी ने जोर देकर कहा, "हम स्पष्ट हैं कि हम चाहते हैं कि इन कथित अपराधों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को उचित रूप से जवाबदेह ठहराया जाए।"

गौरतलब है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने सिख अलगाववादी आंदोलन के एक अमेरिकी नेता और न्यूयॉर्क में एक नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में कथित संलिप्तता के लिए एक भारतीय नागरिक के खिलाफ अभियोग को रद्द कर दिया है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने दावा किया है कि एक भारतीय सरकारी कर्मचारी जिसकी पहचान मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में दायर अभियोग में नहीं की गई थी, ने कथित तौर पर सिख अलगाववादी की हत्या को अंजाम देने के लिए एक हिटमैन को नियुक्त करने के लिए निखिल गुप्ता नामक एक भारतीय नागरिक को भर्ती किया था। जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इसे नाकाम कर दिया था।

अमेरिकी न्याय विभाग ने दावा किया कि गुप्ता, CC-1 का सहयोगी है और उसने CC-1 के साथ अपने संचार में अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में अपनी भागीदारी का वर्णन किया है। अभियोग में दावा किया गया है कि CC-1 ने भारत से हत्या की साजिश का निर्देशन किया था।

इसके अलावा गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी अदालत में एक व्यक्ति के खिलाफ दायर मामला और कथित तौर पर उसे एक भारतीय अधिकारी से जोड़ना चिंता का विषय है और सरकारी नीति के विपरीत है। हम ऐसे सुरक्षा मामलों पर कोई और जानकारी साझा नहीं कर सकते।

जहां तक एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी अदालत में कथित तौर पर उसे एक भारतीय अधिकारी से जोड़ने का मामला दर्ज किया गया है यह चिंता का विषय है। हमने कहा है और मुझे इसे दोहराने दीजिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह सरकारी नीति के विपरीत है।

