West Nile fever in Kerala: क्या है वेस्ट नाइल वायरस, जानें इसके लक्षण और बीमारी से बचने के तरीकों के बारे में

By मनाली रस्तोगी | Published: May 13, 2024 09:14 AM

Next

यह मच्छरों द्वारा प्रसारित एक एकल-फंसे आरएनए वायरस है, जो फ्लेविवायरस जीनस से संबंधित है।