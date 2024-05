Lok Sabha Elections 2024: "पाकिस्तान के पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं, वो क्या परमाणु बम...'', हिमंत बिस्वा सरमा ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर की गहरी चोट

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 13, 2024 07:57 AM

Next

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने संबंधी टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार करते हुए पड़ोसी मुल्क की आर्थिक बदहाली पर जमकर कटाक्ष किया।