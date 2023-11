VIDEO: 7 अक्टूबर को इजराइल म्यूजिक फेस्टिवल पर हुए हमास हमले का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने, बिखरी पड़ीं लाशें ही लाशें

Israel-Hamas War: 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइली रेगिस्तान में एक संगीत समारोह में हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो, कथित तौर पर हमास के हमले के बाद बचाव अभियान के दौरान शूट किया गया था, जिसमें पूरे आयोजन स्थल पर युवाओं के शव बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां वे सुबह के समय नृत्य कर रहे थे। इजरायली अधिकारियों के अनुसार, सुपरनोवा ट्रान्स संगीत समारोह से कम से कम 260 लोगों की हत्या कर दी गई और कई लोगों का अपहरण कर लिया गया था।

यह त्योहार 29 सितंबर, 2023 से 6 अक्टूबर, 2023 तक मनाए जाने वाले सुक्कोट के सप्ताह भर के यहूदी अवकाश के साथ मेल खाता है। सुक्कोट फसल को चिह्नित करने और मिस्र से उनके पलायन के दौरान इजराइल के बच्चों को दी गई दैवीय सुरक्षा का जश्न मनाने का समय है। सुपरनोवा संगीत समारोह, जिसे "एकता और प्रेम की यात्रा" के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें "मनमोहक और लुभावनी सामग्री" शामिल है, इजराइल के सुकोट धार्मिक उत्सव के समापन के बाद शुक्रवार को लगभग 10 बजे शुरू हुआ।

This video is from October 7, when Hamas attacked Music concert in Israel.



Israel should have released this video earlier.

https://t.co/A9fDuyPNO1