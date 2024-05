SRH vs GT: गुजरात टाइटंस के खिलाफ बारिश के कारण मैच रद्द होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालीफाई

Highlights गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम लीग मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला हैदराबाद आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली तीसरी टीम बन गई है गुरुवार को बारिश के कारण दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए

SRH vs GT, IPL 2204: गुरुवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम लीग मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है। दोनों टीमों के एक-एक अंक बांटने से हैदराबाद के अंकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, जबकि गुजरात 11 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है।

हैदराबाद आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली तीसरी टीम बन गई है। गुरुवार को बारिश के कारण दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए।

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2024 का मैच लगातार बारिश के कारण रद्द हो गया। एसआरएच को रविवार को घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ अंतिम गेम खेलना है और एक जीत शीर्ष -2 में स्थान सुनिश्चित करेगी, हालांकि यह उस स्थिति में होगा जब राजस्थान रॉयल्स, केकेआर के खिलाफ अपना गेम हार जाए।

