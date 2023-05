इमरान खान के समर्थकों ने सेना मुख्यालय, लाहौर कोर कमांडर के घर पर धावा बोला, देखिए वीडियो

Highlights इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हंगामा समर्थकों ने सेना मुख्यालय, लाहौर कोर कमांडर के घर पर धावा बोला इमरान के समर्थक सेना मुख्यालय के बाहर जमा हो गए और पथराव किया

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद, उनके समर्थक लाहौर कैंट में कॉर्प्स कमांडर्स हाउस के घर में घुस गए। इमरान के समर्थक सेना मुख्यालय के बाहर जमा हो गए और परिसर में घुसने से पहले पथराव किया। यह पहली बार था जब सेना मुख्यालय पर धावा बोला गया हो।

इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद राजधानी इस्लामाबाद में हालात बेहद खराब हो गये हैं। पाकिस्‍तानी रेंजर्स ने मंगलवार को जैसे ही इमरान खान को हाईकोर्ट परिसर में दबोचा, यह खबर जंगल के आग की तरह फैली। जिसके बाद इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सड़कों पर उतरने और विरोध-प्रदर्शन करने का संदेश दिया।

Imran Khan supporters have broken into the Corps Commander’s home in Lahore. pic.twitter.com/7x66oYuKrP