श्रीलंका में पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी उतरे सड़कों पर, बोले- हम जीतेंगे

Highlights श्रीलंका में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास पर किया कब्जा सनथ जयसूर्या भी आए प्रदर्शनकारियों के साथ

कोलंबो: श्रीलंका में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी सड़क पर उतर गए हैं। ये प्रदर्शन श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का साथ देते हुए पूर्व क्रिकेटर जयसूर्या ने कहा कि, मैं हमेशा श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। हम जल्द ही जीत का जश्न मनाएंगे। ये सब बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से होगा।

Ialways stand with the People of Sri Lanka. And will celebrate victory soon. This should be continue without any violation. #Gohomegota#අරගලයටජයpic.twitter.com/q7AtqLObyn