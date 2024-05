SRH vs LSG, IPL 2024: 58 गेंद में 167 रन, हैदराबाद में रनों की बारिश, आईपीएल में पहले 10 ओवर के बाद सबसे बड़ा स्कोर, टूटे कई रिकॉर्ड

Highlights SRH vs LSG, IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में सनराईजर्स हैदराबाद ने कमाल का प्रदर्शन किया। SRH vs LSG, IPL 2024: बाएं हाथ की सलामी जोड़ी ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। SRH vs LSG, IPL 2024: एक बार फिर पैट कमिंस की टीम ने विपक्ष को रौंद दिया।

SRH vs LSG, IPL 2024: यह मैच दूसरे टाइम-आउट से पहले ही ख़त्म हो गया। सनराईजर्स हैदराबाद ने क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। एक बार फिर पैट कमिंस की टीम ने विपक्ष को रौंद दिया। मात्र 58 गेंद में बिना विकेट खोए 167 रन बना लिए। आईपीएल में पहले 10 ओवर के बाद सबसे बड़ा स्कोर है। इस मैच में कई रिकॉर्ड टूटे। मैच के दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन, दर्शकों की खुशी के लिए अभिषेक शर्मा (75 रन., 28गेंद, 8x4, 6x6) और ट्रेविस हेड (89 रन, 30 गेंद, 8x4, 8x6) की बाएं हाथ की सलामी जोड़ी ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 166 रन के लक्ष्य का मजाक उड़ाया गया। हेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

आईपीएल में पावरप्ले के अंदर सर्वाधिक 50+ स्कोर:

6 डेविड वार्नर

4 ट्रेविस हेड - सभी आईपीएल 2024 में

3 सुनील नारायण

3 क्रिस गेल

EPIC knock in an EPIC chase 🔥🔥



Recap Travis Head's blistering innings 🎥🔽#TATAIPL | #SRHvLSG — IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2024

100 रन की साझेदारी के लिए सबसे कम गेंदें (आईपीएल):

30 टी हेड - अभिषेक शर्मा बनाम डीसी दिल्ली 2024

34 टी हेड - अभिषेक शर्मा बनाम एलएसजी हैदराबाद 2024 *

36 हरभजन - जे सुचिथ बनाम पीके वानखेड़े 2015

36 सी लिन - एस नारायण बनाम आरसीबी बेंगलुरु 2017

आईपीएल में सर्वाधिक सब-20 गेंद में 50 रन:

3 जेक फ्रेजर-मैकगर्क

3 ट्रैविस हेड*

2 सुनील नारायण

2 किरोन पोलार्ड

2 ईशान किशन

2 केएल राहुल

2 निकोलस पूरन

2 यशस्वी जयसवाल

2 अभिषेक शर्मा

When you give a late birthday present to your skip 🎂😃



The celebrations continue in full flow for Pat Cummins & @SunRisers 🧡#TATAIPL | #SRHvLSGpic.twitter.com/FTT4P3kCMG — IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2024

आईपीएल में पहले 10 ओवर के बाद सबसे बड़ा स्कोर:

167/0 (9.4) एसआरएच बनाम एलएसजी हैदराबाद 2024 *

158/4 एसआरएच बनाम डीसी दिल्ली 2024

148/2 एसआरएच बनाम एमआई हैदराबाद 2024

141/2 एमआई बनाम एसआरएच हैदराबाद 2024

आईपीएल में सर्वाधिक गेंदें शेष रहते हुए जीतना (100+ लक्ष्य):

62 एसआरएच बनाम एलएसजी हैदराबाद 2024 (लक्ष्य: 166) *

57 डीसी बनाम पीके ब्रेबॉर्न 2022 (लक्ष्य: 116)

48 डेक्कन बनाम एमआई नवी मुंबई 2008 (लक्ष्य: 155)

सनराईजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए 166 रन को सिर्फ 9.4 ओवरों में हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मात्र 16 गेंद में ही अर्धशतक जड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने भी तूफानी फिफ्टी ठोकी। दोनों बल्लेबाज नाबाद रहे। हेड 89 और अभिषेक 75 रन बनाकर नाबाद रहे।

हैदराबाद ने पॉवर प्ले के 6 ओवर में 107 रन बना दिए। 6 ओवर में बनाए गए 107 रन आईपीएल इतिहास में पॉवर प्ले का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सनराईजर्स हैदराबाद अब 14 अंको के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर आ गई है।

इससे पहले आयुष बडोनी और निकोलस पूरन के बीच पांचवें विकेट के लिये 99 रन की अटूट साझेदारी के दम पर लखनऊ सुपर जाइंट्स ने चार विकेट पर 165 रन बनाये। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की शुरूआत खराब रही और 11 . 2 ओवर में चार विकेट 66 रन पर गंवा दिये थे । इसके बाद बडोनी ने 30 गेंद में 55 और पूरन ने 25 गेंद में 48 रन बनाये ।