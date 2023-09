एंटनी ब्लिंकन से एस जयशंकर ने की मुलाकात, नहीं हुआ भारत-कनाडा विवाद का कोई जिक्र

Highlights ब्लिंकन ने कहा कि वह भारतीय समकक्ष के साथ अपनी चर्चा को लेकर उत्सुक हैं। दोनों नेताओं ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जयशंकर इस समय वाशिंगटन की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं।

वॉशिंगटन: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और भारत की जी20 अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा, "यहां वापस आकर अच्छा लगा। और निस्संदेह, इस गर्मी में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे। जी20 शिखर सम्मेलन में सहयोग के लिए अमेरिका को धन्यवाद।"

मीडिया को संबोधित करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में जी20 और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर उनकी बहुत अच्छी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय समकक्ष के साथ अपनी चर्चा को लेकर उत्सुक हैं। दोनों नेताओं ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जयशंकर इस समय वाशिंगटन की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं।

एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, "आज विदेश विभाग में अपने मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून यात्रा के बाद व्यापक चर्चा। वैश्विक विकास पर नोट्स का आदान-प्रदान भी किया। बहुत जल्द हमारी 2+2 बैठक की आधारशिला रखी।"

Great to meet my friend US Secretary of State @SecBlinken at State Department today.



A wide ranging discussion, following up on PM @narendramodi’s June visit. Also exchanged notes on global developments.



Laid the groundwork of our 2+2 meeting very soon. pic.twitter.com/mOw9SIX1dO