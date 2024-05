Lok Sabha Elections 2024: पांचवे चरण के लिए वोटिंग आज, रायबरेली-अमेठी संग यूपी की इन 14 सीटों पर होगा मतदान

By मनाली रस्तोगी | Published: May 20, 2024 06:54 AM

सोमवार को उत्तर प्रदेश की जिन अन्य सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें रायबरेली, अमेठी और लखनऊ के अलावा मोहनलालगंज, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, फैजाबाद, बाराबंकी, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं।

