डॉ. विजय दर्डा का ब्लॉग: वो मर गए...आपके रिश्तेदार तो थे नहीं..!

By विजय दर्डा | Published: May 20, 2024 06:38 AM

मुंबई में वो जो 16 लोग अवैध होर्डिंग के नीचे दबकर अकाल मौत के शिकार हो गए, वे आपके रिश्तेदार थोड़े ही थे कि आप मातम मनाएं? हुजूर, आम आदमी तो मरने के लिए पैदा हुआ है। आप आम आदमी थोड़े ही हैं..!

