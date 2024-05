EPF claim settlement: क्लेम सेटलमेंट नियमों में EPFO ने किया बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी को आधार कार्ड के बिना भी मिलेगी पीएफ की रकम

By मनाली रस्तोगी | Published: May 20, 2024 07:27 AM

Next

चूंकि सदस्य की मृत्यु के बाद आधार विवरण को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए ईपीएफओ ने आधार को जोड़ने के बिना भौतिक दावों के प्रसंस्करण की अनुमति देने का निर्णय लिया है, लेकिन केवल एक 'अस्थायी उपाय' के रूप में।