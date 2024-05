IPL 2024 Points Table Final Update: 20 अंक के साथ केकेआर नंबर एक, जानिए दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर कौन, 70 मैच के बाद देखें फाइनल टॉप-10 लिस्ट

Highlights IPL 2024 Points Table Final Update: 14 अंक के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) की टीम प्लेऑफ खेलेगी। IPL 2024 Points Table Final Update: बारिश के बाद राजस्थान रॉयल्स तीसरे स्थान पर रही। IPL 2024 Points Table Final Update: एलिमिनेटर में आरसीबी से भिड़ना है।

IPL 2024 Points Table Final Update: बारिश के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) का लीग चरण का अंतिम मैच रविवार को रद्द हो गया, जब गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच का खेल बिना कोई गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। इसके साथ प्लेऑफ की 4 टीम का बंटवारा हो गया। 20 अंक के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) पहली टीम बनी। 17 प्वाइंट के साथ सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) दूसरे, 17 अंक के साथ राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) तीसरे पर है।

14 अंक के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) की टीम प्लेऑफ खेलेगी। बारिश के बाद राजस्थान रॉयल्स तीसरे स्थान पर रही। एलिमिनेटर में आरसीबी से भिड़ना है। इस बीच केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के पास फाइनल में जगह बनाने के लिए दो मौके होंगे। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और लखनऊ टीम का सपना टूट गया।

आईपीएल अंक तालिका ( IPL 2024 Points Table final Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 20 (पहली टीम)

2- सनराइजर्स हैदराबादः 17 (दूसरी टीम)

3- राजस्थान रॉयल्सः 17 (तीसरी टीम)

4ः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 14 (चौथी टीम)

5- चेन्नई सुपर किंग्सः 14 (बाहर)

6- दिल्ली कैपिटल्सः 14 (बाहर)

7-लखनऊ सुपर जाइंट्सः 14 (बाहर)

8- गुजरात टाइटंसः 12 (बाहर)

9- पंजाब किंग्सः 10 (बाहर)

10- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)।

