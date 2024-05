IPL 2024 update Orange-Purple Cap: यहां के हम सिकंदर!, कोहली और पटेल बने किंग, 708 रन के साथ सबसे आगे विराट, 24 विकेट के साथ नंबर एक हर्षल, देखिए 15 खिलाड़ी की सूची

Highlights IPL 2024 update Orange-Purple Cap: दूसरे पायदान पर काबिज जसप्रीत बुमराह 20 विकेट हैं। IPL 2024 update Orange-Purple Cap: पर्पल कैप पर हर्षल पटेल की दुनिया है। IPL 2024 update Orange-Purple Cap: 14 मैच में 24 विकेट के साथ सबको पछाड़ दिया है।

IPL 2024 update Orange-Purple Cap: यहां के हम सिकंदर! इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में ऑरेंज कैप (Orange Cap) और पर्पल कैप (Purple Cap) पर विराट कोहली (Virat Kohli) और हर्षल पटेल (Harshal Patel) आगे निकल गए हैं। कोहली ने 14 मैच में 708 रन के साथ पहले स्थान पर कब्जा किया है। दूसरे स्थान पर काबिज रुतुराज गायकवाड़ 583 रन के साथ काफी पीछे है। पर्पल कैप पर हर्षल की दुनिया है। 14 मैच में 24 विकेट के साथ सबको पछाड़ दिया है। दूसरे पायदान पर काबिज जसप्रीत बुमराह 20 विकेट लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- हर्षल पटेलः 24

2- जसप्रीत बुमराहः 20

3- अर्शदीप सिंहः 19

4- वरुण चक्रवर्तीः 18

5- तुषार देशपांडेः 17

6- टी नटराजनः 17

7- युजवेंद्र चहलः 17

8- खलील अहमदः 17

9- मुकेश कुमारः 17

10- कुलदीप यादवः 16

11-हर्षित राणाः 16

12- सैम कुरेनः 16

13- सुनील नरेनः 15

14- यश दयालः 15

14- पैट कमिंसः 15

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 708

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- ट्रैविस हेडः 533

4- रियान परागः 531

5ः साई सुदर्शनः 527

6- केएल राहुलः 520

7- संजू सैमसनः 504

8- निकोलस पूरणः 499

9-अभिषेक शर्माः 467

10-सुनील नारायणः 461

11- ऋषभ पंतः 446

12- फिल साल्टः 435

12- शुभमन गिलः 426

13- फाफ डु प्लेसिसः 421

14- रोहित शर्माः 417

आईपीएल अंक तालिका ( IPL 2024 Points Table final Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 20 (पहली टीम)

2- सनराइजर्स हैदराबादः 17 (दूसरी टीम)

3- राजस्थान रॉयल्सः 17 (तीसरी टीम)

4ः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 14 (चौथी टीम)

5- चेन्नई सुपर किंग्सः 14 (बाहर)

6- दिल्ली कैपिटल्सः 14 (बाहर)

7-लखनऊ सुपर जाइंट्सः 14 (बाहर)

8- गुजरात टाइटंसः 12 (बाहर)

9- पंजाब किंग्सः 10 (बाहर)

10- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)।