'शर्म आनी चाहिए आपको, खुद की पार्टी क्यों नहीं बना लेते', जमानत मिलने के बाद पाक आर्मी के बयान पर भड़के इमरान खान, कही यह बात

By भाषा | Published: May 14, 2023 11:00 AM

पाकिस्तानी सेना की मीडिया इकाई इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की टिप्पणी पर बोलते हुए इमरान खान ने कहा है कि ‘‘मेरी बात सुन लीजिए मिस्टर डीजी आईएसपीआर..आप पैदा भी नहीं हुए थे। जब मैं दुनिया में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था और इसके लिए नाम कमा रहा था। मुझे पाखंडी और सेना विरोधी कहने के लिए आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए।’’

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो