Lok Sabha Polls Phase 3: कर्नाटक की 14 सीटों पर देखने को मिल सकती है कड़ी टक्कर, जानें किसके सामने है कौन

Lok Sabha Polls Phase 3: कर्नाटक की 14 सीटों पर देखने को मिल सकती है कड़ी टक्कर, जानें किसके सामने है कौन

By मनाली रस्तोगी | Published: May 7, 2024 09:58 AM

Next

लगभग 2.59 करोड़ मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 28,269 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर