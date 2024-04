आतंकियों को राजनाथ सिंह की 'घुस कर मारेंगे' चेतावनी पर बौखलाया पाकिस्तान, दी प्रतिक्रिया

Highlights राजनाथ सिंह के 'पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे'बयान पर पाकिस्तान ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी इस्लामाबाद ने शनिवार को रक्षामंत्री के बयान को "भड़काऊ" बताया

इस्लामाबाद: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 'पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे'बयान पर पाकिस्तान ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है। इस्लामाबाद ने शनिवार को रक्षामंत्री के बयान को "भड़काऊ" बताया। शुक्रवार को सीएनएन न्यूज18 के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, राजनाथ सिंह ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्याएं कीं।

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तब से खराब हो गए हैं जब 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों का पता चला था, जिसके कारण भारत को पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे पर हवाई हमला करना पड़ा था। पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि उसके पास उसकी धरती पर उसके दो नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय सबूत हैं। भारत ने कहा कि यह "झूठा और दुर्भावनापूर्ण" प्रचार था।

