Nobel Prize in Physics 2024: जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार?, मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली, 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेगा

Highlights Nobel Prize in Physics 2024: Nobel Prize in Physics 2024: Nobel Prize in Physics 2024:

Nobel Prize in Physics 2024: भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के नाम की घोषणा की गई। जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। पिछले साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उन तीन वैज्ञानिकों को दिया गया था जिन्होंने सेकेंड के सबसे छोटे हिस्से के दौरान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया।

"The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”," posts Nobel Prize (@NobelPrize). pic.twitter.com/hBENixE4kY — Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2024

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024

अमेरिका में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के पियरे अगस्टीनी, जर्मनी में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स तथा लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के फेंरेस क्रौस और स्वीडन स्थित लुंड यूनिवर्सिटी की एने लुइलिये को इस सम्मान से नवाजा गया था। नोबेल पुरस्कार में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (10 लाख अमेरिकी डॉलर) की नकद राशि प्रदान की जाती है।

यह धन पुरस्कार के संस्थापक स्वीडिश नागरिक अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति में से दिया जाता है जिनका 1896 में निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर पर सम्मानित किया जाएगा। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों विक्टर एंब्रोस और गैरी रुवकुन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोषणा सोमवार को की गई।

बुधवार को रसायन विज्ञान और बृहस्पतिवार को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाएगी। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र के लिए यह घोषणा 14 अक्टूबर को की जाएगी।

Web Title: Nobel Prize in Physics to John J Hopfield and Geoffrey E Hinton for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks