IPL 2025 Points Table DC vs RCB: हार्दिक-क्रुणाल पांड्या टीम की लंबी छलांग, टॉप- 3 में कब्जा, देखें प्वाइंट टेबल

IPL 2025 Points Table updated after DC vs RCB: दिल्ली कैपिटल्स पर छह विकेट की जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग 2025 अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। रजत पाटीदार की अगुआई वाली टीम के अब 10 मैचों में 14 अंक हैं और उसने इस सीजन में घर से बाहर अपने सभी छह मैच जीते हैं। इससे पहले रविवार को मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था। यह गुजरात टाइटन्स के बराबर अंक है, लेकिन खराब नेट रन रेट के कारण एक स्थान पीछे है।

Playing 𝘽𝙤𝙡𝙙 and marching on 😎



The red-hot @RCBTweets claim the top of the points table after Match 4️⃣6️⃣ ❤



Will they continue to stay on the 🔝? 🤔#TATAIPLpic.twitter.com/EB0E14pVGc — IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2025

𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙣-𝙈𝙖𝙘𝙝𝙞𝙣𝙚 🔢



With class and authority, Virat Kohli is now dominating the Orange Cap race 🧡#TATAIPL | @imVkohlipic.twitter.com/jO2JjRuG9a— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2025

Impact 🤝 match-winning spells 💫



Josh Hazlewood with 1️⃣8️⃣ wickets is the new leader in the Purple Cap race 🧢#TATAIPLpic.twitter.com/7PaGYFiCwb— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2025

IPL 2025 Points Table updated after DC vs RCB: आईपीएल 2025 अंक तालिका टीम-

1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 14

2. गुजरात टाइटन्सः 12

3. मुंबई इंडियंसः 12

4. दिल्ली कैपिटल्सः 12

5. पंजाब किंग्सः 11

6. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10

7. कोलकाता नाइट राइडर्सः 07

8. सनराइजर्स हैदराबादः 06

9. राजस्थान रॉयल्सः 04

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 04