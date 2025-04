DC vs RCB IPL 2025: कोहली और पांड्या ने छीन लिया मैच, आरसीबी ने डीसी को दिल्ली में हराया, 14 अंक से साथ नंबर-1

Highlights बेंगलुरु ने रविवार को आईपीएल के मैच में दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट पर 162 रन पर रोक दिया। आरसीबी के लिये भुवनेश्वर ने चार ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि जोश हेजलवुड को दो विकेट मिले। केएल राहुल ने सर्वाधिक 41 रन बनाये लेकिन इसके लिये 39 गेंदें खेली और एक भी छक्का नहीं लगा सके।

DC vs RCB LIVE Score, IPL 2025: आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बेंगुलरु हार का बदला दिल्ली में लिया। आरसीबी ने डीसी को दिल्ली में 6 विकेट से हराया। दिल्ली की टीम 10 मैच में 7 जीत और 3 हार के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर है। विराट कोहली ने लगातार तीसरे मैच में फिफ्टी पूरे किए। 45 गेंद में 4 चौके की मदद से अर्धशतक बनाए। विराट कोहली ने 45 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। आईपीएल 2025 का सबसे धीमा अर्धशतक है। इससे पहले सबसे धीमा अर्धशतक विजय शंकर का था, जिन्होंने चेन्नई में डीसी के खिलाफ 43 गेंदों में अर्धशतक बनाया था।

13 - डेविड वॉर्नर बनाम पीबीकेएस

11 - विराट कोहली बनाम डीसी*

10 - डेविड वॉर्नर बनाम आरसीबी।

Karun Nair with a superb direct-hit

When it mattered the most



Maiden FIFTY of the season for Krunal Pandya



He continues to add value to the #RCB chase



— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2025