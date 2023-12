इजरायली विदेश मंत्रालय का दावा, दिल्ली में उसके दूतावास के पास हुआ विस्फोट, एनआईए मौके पर पहुंची

Highlights इजरायली विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दावा किया कि नई दिल्ली में उसके दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ है इसमें कहा गया कि विस्फोट में उसका कोई भी स्टाफ सदस्य घायल नहीं हुआ हालांकि, दिल्ली पुलिस ने दूतावास के पास किसी विस्फोट की पुष्टि नहीं की है

नई दिल्ली: इजरायली विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दावा किया कि नई दिल्ली में उसके दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ है। इसमें कहा गया कि विस्फोट में उसका कोई भी स्टाफ सदस्य घायल नहीं हुआ। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने दूतावास के पास किसी विस्फोट की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस और अग्निशमन सेवाओं ने इजरायली मिशन के पास बम विस्फोट की सूचना देने वाली एक कॉल के बाद राष्ट्रीय राजधानी में इजरायली दूतावास को तुरंत प्रतिक्रिया दी।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें इजरायली मिशन के पास विस्फोट की सूचना मिली है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फोन करने वाले ने दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में दूतावास के पीछे एक खाली प्लॉट में विस्फोट की सूचना दी। पुलिस को अभी तक इलाके से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है और वह मामले की जांच कर रही है। जानकारी सामने आने के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम मौके पर पहुंची।

इजराइल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि भारत के नई दिल्ली में उसके दूतावास के पास विस्फोट हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। इसमें कहा गया है कि स्थानीय अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और वह उनका सहयोग कर रहे हैं। इजराइल दूतावास, दिल्ली के प्रवक्ता गाइ नीर ने समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी को बताया, "विस्फोट हुआ, हमने सुना। हम जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, सुरक्षा जांच चल रही है।"

Delhi Fire Service received a call of a blast near the Israel Embassy in the Chanakyapuri area this evening.



"So far nothing has been found at the location," says Atul Garg, Director, Delhi Fire Services pic.twitter.com/Ipd23kciBS