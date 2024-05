साउथ दिल्ली के पॉश इलाके से सामने आया सनसनीखेज मामला, गला काटकर की गई डॉक्टर की हत्या, हाथ-पैर बंधा मिला शव

By मनाली रस्तोगी | Published: May 11, 2024 09:16 AM

Next

पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में 63 वर्षीय एक डॉक्टर की उनके घर पर लुटेरों ने कथित तौर पर हत्या कर दी।