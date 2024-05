करतारपुर साहिब को लेकर बोले जयशंकर- वहां जाने वाले भारतीयों से नहीं लिया जाना चाहिए कोई शुल्क

By मनाली रस्तोगी | Published: May 11, 2024 08:12 AM

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारतीयों को करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए 20 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना पड़ता है, जो पाकिस्तान द्वारा लगाया गया है, लेकिन इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

