"प्रधानमंत्री नहीं राजा हैं नरेंद्र मोदी": पीएम पर हमलावर हुए राहुल गांधी, कहा- "मैं उनसे डिबेट करने को तैयार, पर वो..."

By मनाली रस्तोगी | Published: May 11, 2024 08:43 AM

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, ''आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी अपनी राजनीति बदलनी होगी। ऐसा करना होगा।''