अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा, सीधे पहुंचे सीएम आवास, कल का पूरा कार्यक्रम बताया

Highlights अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं केजरीवाल जेल से निकल कर सीधे सीएम आवास पहुंचे कहा कि वह हनुमान जी के आशीर्वाद से जेल से बाहर आए हैं

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालतिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। केजरीवाल जेल से निकल कर सीधे सीएम आवास पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह हनुमान जी के आशीर्वाद से जेल से बाहर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal released from Delhi's Tihar Jail after being granted interim bail in Delhi excise policy case



The Supreme Court granted him interim bail till June 1. pic.twitter.com/Qw80ugnehO